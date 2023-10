Entre os inúmeros trabalhos submetidos, o estudo das acadêmicas de Medicina de Vilhena, Ana Beatriz Pacheco e Júlia Quintão, foi aprovado pela comissão de avaliação e apresentado como pôster durante o Congresso. A apresentação ficou a cargo da acadêmica Júlia Quintão, na sessão de oncologia.

O congresso se desenrolou entre os dias 26 de setembro e 1 de outubro, no Centro de Convenções Frei Caneca, na capital paulista. Os dias 26 e 27 foram dedicados exclusivamente a cursos pré-congresso, com oferta de conteúdos fundamentais da neurocirurgia. Essas capacitações ocorreram em renomadas instituições de Saúde e empresas do setor, incluindo a Santa Casa de São Paulo, que sediou o curso sobre meningiomas e veias.

Aproveitando a ocasião, Ana Beatriz Pacheco proferiu uma palestra na sessão de casos clínicos interligas no dia 01 de outubro. Ela discorreu sobre o tema “Encefalite Herpética”, sob a orientação de especialistas em neurologia e neurocirurgia de Vilhena.

– “Subir ao palco e ter a chance de compartilhar um pouco de meu conhecimento com profissionais tão capacitados e outros estudantes foi algo marcante. Apesar do nervosismo inicial, senti que consegui transmitir minha mensagem de forma fluente, graças à intensa preparação. Sinto-me honrada em representar Vilhena em congressos e estágios extracurriculares. Este evento foi uma das várias ocasiões em que pude exibir o nome de nossa cidade em âmbito nacional.”

Ana recorda que fundou a Liga de Neurociências em 2021 junto com colegas de faculdade. Durante dois anos, presidiu a organização, experiência que lhe abriu portas para diversos congressos e estágios. A liga, além das aulas, proporcionava estágios que beneficiavam a população de Vilhena, facilitando o acesso a consultas neurológicas para aqueles que esperavam há meses ou até anos.

– “Em 2022, tive a chance de marcar presença em um congresso de neurologia, no qual foram submetidos dois estudos de casos oriundos dos ambulatórios da liga, com pacientes locais. Trabalhei neste projeto com uma colega da primeira turma de medicina, Isabela Porto. Vejo os congressos como oportunidades únicas de networking, potencializando nossa interação com centros de referência. Em 2022, conheci um neurologista que lidera um ambulatório de neurologia cognitiva e tive a chance de acompanhá-lo em Recife, na UFPE, no Hospital das Clínicas. Foi uma experiência enriquecedora que me permitiu trazer novos conhecimentos para a liga acadêmica e compartilhar com médicos que encontro durante meus estágios.”

