No coração de Vilhena, encontramos o Centro Educacional Presbiteriano de Vilhena – CEPVHA, uma instituição educacional de destaque no ensino fundamental. Com o renomado Sistema Mackenzie de Ensino, que moldou gerações ao longo de mais de 150 anos, essa escola se destaca por sua excelência acadêmica e compromisso com valores sólidos.

Além disso, vale ressaltar que o CEP Vilhena é uma escola confessional, mas não denominacional, o que promove uma educação baseada em princípios morais e éticos cristãos.

A história do Instituto Presbiteriano Mackenzie, com raízes em 1870, é marcada por um compromisso pioneiro com a educação inclusiva, aceitando estudantes de diferentes origens. O método Mackenzie é sinônimo de qualidade educacional e inovação pedagógica, usado por centenas de escolas pelo Brasil, garantindo que os alunos se destaquem no mundo moderno.

No CEP Vilhena, uma equipe de educadores dedicados inspira os alunos a atingir seu pleno potencial, indo além do currículo tradicional. Aqui, o foco é o desenvolvimento do caráter, do pensamento crítico e da busca pela excelência em todas as áreas da vida.

O CEP Vilhena também oferece o programa bilíngue Edify, com frequência diária, estudando as disciplinas já aprendidas na língua Inglesa. Os alunos mergulham na diversidade cultural e linguística, enquanto cultivam princípios de integridade, compaixão e respeito, preparando-se para contribuir positivamente para a sociedade.

O CEP Vilhena oferece vagas limitadas para o ensino fundamental I, do primeiro ao quinto ano. Aproveite agora para garantir um lugar para seus filhos e oferecer-lhes uma base sólida para um futuro brilhante. Matrículas feitas até 30 de novembro de 2023 têm um desconto especial de 30%. Entre em contato conosco através do WhatsApp: +55 69 3322-2044 ou visite nosso website: www.cepvilhena.com.br. O futuro começa no CEP Vilhena.