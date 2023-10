CITRÖEN e PEUGEOT no Troféu CACAU DE OURO 2023 Dois lindos modelos ficaram a disposição na entrada do evento para apreciação dos convidados … O NOVO CITRÖEN C4 CACTUS e o PEUGEOT TURBO 208 do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA, empresa homenageada com o tradicional Troféu CACAU DE OURO 2023.

TROFÉU CACAU DE OURO 2023 A supervisora de vendas Wawanny Ferreira de Camargo das concessionárias FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura, CITRÖEN e PEUGEOT em Cacoal, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, empresas homenageadas com o Troféu CACAU DE OURO 2023, teve a companhia do esposo Gregório Souza e do consultor de vendas Diego Palmeira da GWM Mega Motors.

PROMOÇÃO BLACK NIVER na CASA & DECORAÇÃO Registrei o empresário Otávio Foli sócio proprietário da tradicional CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, em um dos elegantes e modernos showrooms da maior loja de móveis e decoração em Rondônia.

SURPRESA NA SICOOB FRONTEIRAS Agradecida e ainda emocionada com a feliz surpresa e cuidando muito da linda orquídea, acompanhada de uma linda mensagem, que ganhei da diretoria da cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS, da qual sou cooperada há anos e empresa homenageada no Troféu CACAU DE OURO 2023. A entrega foi feita na agência de Cacoal/RO, pelo gerente geral EDVALDO RODRIGUES e pela secretária executiva Vanessa Coelho Piassarolo.

COOPERADOS DA SICOOB FRONTEIRAS Registrei na agência SICOOB FRONTEIRAS de Cacoal/RO, o casal empreendedor Rosemary de Oliveira Soares Santos e Clóvis Nascimento dos Santos cooperado da renomada cooperativa financeira recepcionado pelo gerente geral Edvaldo Rodrigues e pela gerente PJ Elizabete Gonçalves

TROFÉU CACAU DE OURO 2023 O casal Dôra e Roberto Martins do renomado GRUPO ÓTICAS VISÃO com cinco lojas em Rondônia, sendo três em Cacoal, uma em Rolim de Moura e uma em Ministro Andreazza, a empresa inaugurada há 25 anos, foi homenageada com o Troféu CACAU DE OURO 2023. O casal foi ao evento acompanhado de um dos filhos, Allysson Henrique Martins com a esposa Natália Suzaki Martins

TROFÉU CACAU DE OURO 2023 Elegantemente vestida com um longo criado por ela mesma, a prestigiada estilista LINDA VON RONDON foi homenageada com o tradicional Troféu CACAU DE OURO 2023 na companhia do esposo, o elegante fisioterapeuta Melque Von Rondon.

TROFÉU CACAU DE OURO 2023 O empresário Orlando Caro foi acompanhado da esposa Eliana Araújo Gauto Labajos receber o prestigiado Troféu CACAU DE OURO 2023 pelo seu SITE EXTRA DE RONDÔNIA, fundado em 2008 em Vilhena/RO, e que se tornou um dos principais canais de notícias do estado, com mais de 50 mil seguidores no Instagram, com mais de 1 MILHÃO de visitas por mês, é o QUARTO SITE de NOTÍCIAS MAIS ACESSADO DE RONDÔNIA. O tradicional evento é realizado há 20 ANOS pela jornalista Marisa Linhares em Cacoal/RO.

TROFÉU CACAU DE OURO 2023 O casal empreendedor, a farmacêutica e bioquímica Lídia Luriko Yassuda Moreira e o farmacêutico e vereador Romeu Moreira recebeu o Troféu CACAU DE OURO 2023 pela sua pioneira FARMÁCIA YASSUDA há 38 ANOS em atividade em Cacoal/RO, com estrutura física e equipamentos laboratoriais, que busca sempre a inovação e atualização no âmbito de Farmácia Magistral.

TROFÉU CACAU DE OURO 2023 Elegante o casal farmacêutica e bioquímica Deborah Nanami Moreira Queiroz e advogado Adriano Queiroz prestigiou o tradicional Troféu CACAU DE OURO 2023.

CASA MAIS … Cama, Mesa e Banho A arquiteta Andressa Zampoli inaugurou no último dia sete, a elegante e funcional loja CASA MAIS Cama, Mesa e Banho, na avenida Porto Velho em Cacoal/RO. Estive no local e admirei o bom gosto da nova empresária cacoalense, que oferece produtos de qualidade com marcas famosas, e o melhor, com excelentes preços. DOAÇÃO DE CABELOS Novamente os conceituados cabeleireiros EDUARDO VANNON, ERON FIRMINO e VENÂNCIO GOMES realizarão a Campanha Em Prol das Mulheres em Tratamento de Câncer oferecendo CORTES GRATUITOS aqueles que doarem 20CM de seu cabelo. O evento acontece no próximo DIA 22, no Cacoal Shopping em Cacoal/RO.