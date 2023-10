A Polícia Militar (PM) de Rondônia deflagrou, na última quarta-feira, 18, a segunda fase da operação “Fio Desencapado” para inibir e combater o crime de furto de fios elétricos e as redes de receptação em Porto Velho.

A ação, que foi coordenada pelo Comando Regional de Policiamento I (CRP I), contou com o efetivo do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) e também do 1º, 5º e 9º Batalhões de Polícia Militar, além do apoio de vários órgãos, durante as abordagens e fiscalizações realizadas.

No total, foram empregados 58 policiais militares divididos em três equipes, que atuaram em vários pontos nas zonas sul, norte, leste e central da capital. O foco da operação foi direcionado para desarticular os esquemas que subsidiam a prática da receptação, compra e venda de fios elétricos furtados.

CONFIRA OS RESULTADOS DA OPERAÇÃO FIO DESENCAPADO II

As equipes do 1º, 5º e 9º BPMs fizeram 24 vistorias, uma apreensão de pássaros, dois boletins de ocorrência de furto de energia elétrica, dois boletins de ocorrência por receptação, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime contra a fauna, um comunicado de furto de energia e um boletim de ocorrência de apoio a órgão da administração.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) fez três notificações e aplicou uma multa; a de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) fez cinco notificações e a da Fazenda (Semfaz) fez nove autos de infração, duas interdições e uma atualização cadastral.

Além da ação operacional desencadeada, a Corporação também intensificou o policiamento ostensivo e preventivo nas áreas de atuação dos batalhões, dando uma resposta imediata aos crimes e garantindo a segurança da população.