Dois policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar (16º B.P.M.) foram rendidos por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) durante manifestação, nesta quinta-feira (19), na PR-170 – os protestos acontecem no distrito de Entre Rios, em Guarapuava, Estado do Paraná. Os dois agentes de segurança estão bem e a pista está liberada neste momento – veja o vídeo abaixo:

Vídeo mostra policiais sendo rendidos por manifestantes do MST | Autor: Reprodução.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os policiais foram rendidos e “não chegaram a ficar como reféns”. A situação aconteceu na manhã dessa quinta-feira (19) – a manifestação do MST continua num barracão, próximo a PR-170. Com isso, os últimos relatos mostram que a rodovia está liberada para o tráfego.

Apesar da liberação, a PRE afirma que há risco de nova interdição na rodovia. Diante disso, os motoristas precisam ficar atentos ao trânsito e às sinalizações realizadas pelos órgãos de segurança. Ainda não foi informado pela PRE se algum integrante do MST foi detido – novos detalhes deverão ser divulgados na sequência.