Neste mês de outubro, a Prefeitura de Vilhena deve concluir o cronograma de pagamento do novo piso salarial para os profissionais da área de Enfermagem do município, que têm direito a receber o complemento de acordo com os critérios estabelecidos pelo Governo Federal. A ação engloba enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam com carga horária de 40 horas mensais.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, a correção da diferença salarial teve início em 29 de setembro, com um repasse da União no valor de R$ 965.988,00 para o município. Essa quantia possibilitou o pagamento da primeira parcela retroativa, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto, destinada a 178 profissionais.

“Na etapa inicial, alguns servidores não foram contemplados com o repasse devido a inconsistências nas informações cadastrais sobre quem teria direito ao complemento e os valores a serem pagos. Consequentemente, a quantia enviada pela União não atendeu às necessidades do município, que conta atualmente com 349 profissionais na área”, explicou Wagner.

Após o ocorrido, a situação foi corrigida pelo município, que atualizou os dados dos profissionais no Sistema InvestSUS. Com isso, uma nova etapa do pagamento do piso salarial está agendada para ocorrer na próxima terça-feira, 31 de outubro.

Deste modo, com o novo repasse de R$ 1.445.179,05, os recursos serão destinados para realizar os ajustes retroativos dos 171 profissionais que não receberam na etapa anterior, além de assegurar o pagamento da parcela referente ao mês de setembro a todos os servidores pertencentes à categoria.

PISO: através da promulgação da Lei Federal n° 14.434/2022, que definiu os novos valores da remuneração dos profissionais de Enfermagem em todo o país, os salários mínimos para essa categoria foram reajustados. O enfermeiro passou a ter, em média, um piso salarial de R$ 4.750,00, o técnico em enfermagem de R$ 3.325,00 e os auxiliares de enfermagem de R$ 2.375,00.

Como resultado, os profissionais que atuam na cidade de Vilhena receberão, em média, um acréscimo mensal de R$ 1.693,18 para os enfermeiros, R$ 1.480,73 para os técnicos e R$ 617,09 para os auxiliares.