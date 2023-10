Popularmente conhecida no mundo da música como “Suzi Malachias,” cantora de sertanejo universitário e locutora comercial, a artista é atração principal no evento “Diip in Neon” neste sábado, 21, na maior casa de festa da região, em Vilhena.

Com mais de 25 anos de carreira musical, Suzi se destaca com sua voz marcante e desenvoltura durante suas apresentações.

A artista conta que seu primeiro envolvimento com a música aconteceu aos quatro anos, e aos 15 decidiu participar de um festival musical ao qual após sua apresentação a cantora foi convidada e participar da banda “Milenium” em 1998, que alguns anos depois passou a se chamar “K ente nós”.

Suzi se apresenta amanhã, e convida a todos para estar prestigiando essa grande festa promovida pela Diip Bar.

Na casa também acontece apresentação dos cantores Guilherme Ferreira, Enevax, Ulis, Netinho e LC Hits.

“DIIP IN NEON”

A Festa “Diip in Neon” é considerada uma das festas temáticas queridinhas. A decoração para festa neon é diferenciada, com efeito neon. Os convidados devem utilizar roupas e acessórios brancos ou de cores fluorescentes, para que os leds de luz negra causem o efeito fluorescente nas roupas.

As entradas estão no valor de R$30 até as 23h. Para quem deseja adquirir o camarote entrar em contato com: (69) 9 8134–4990 / Eliton Costa.