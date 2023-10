Em um evento marcado por muita emoção, na última quarta-feira, 18, a deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil) junto ao ministro das Cidades, Jader Filho, do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, do governador Coronel Marcos Rocha e outras autoridades entregaram as chaves de apartamentos para 272 famílias que realizaram o sonho da casa própria.

Com um comprometimento notável com a habitação das famílias de Porto Velho, Cristiane Lopes destacou a relevância da entrega dessas moradias, que representa segurança e qualidade de vida às famílias. “A casa tem uma simbologia muito grande porque está associada à família e à certeza de um lugar para voltar. Estamos comemorando um momento único na vida de 272 famílias que trabalham arduamente, economizam e buscam alternativas como financiamentos habitacionais para alcançar esse sonho”.

Já o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, enfatizou a importância de oferecer moradia às famílias que necessitam. “Não há nada mais recompensador que entregar a casa própria para uma família. Ver saindo do aluguel, organizar e melhorar ainda mais a situação financeira, projetar novos sonhos. Isso não se mensura, apenas se sente em cada olhar e no choro de emoção dessas famílias. Por isso retomamos com todas as obras que somam mais de 16 mil por todo o país”, disse o ministro.

Para os moradores, é um momento de alegria pela conclusão das obras e alguns deles aguardavam com suas famílias pela casa própria há anos. Todos os imóveis do Porto Bello I contam com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. A infraestrutura inclui também estação de tratamento de água, rede de esgoto, iluminação pública, ruas pavimentadas, área de lazer, entre outros. Todas as unidades destinadas às pessoas com deficiência ou idosas são adaptadas para proporcionar acessibilidade e mobilidade.

Cristiane Lopes também falou da importância da parceria entre os poderes públicos para o desenvolvimento de Rondônia e frisou mais uma vez o seu compromisso com todos os rondonienses na Câmara Federal. “Como deputada federal estarei à disposição na destinação de recursos para somar forças com Porto Velho e todo estado de Rondônia que a cada dia brilha mais no cenário nacional”, pontou.

Além de proporcionar um teto seguro, essas novas residências representam um passo em direção a uma vida mais estável e próspera para os beneficiados. Elas terão a oportunidade de criar laços mais fortes em suas comunidades e investir em seus futuros, sabendo que têm um lugar seguro para chamar de lar.

A parlamentar ainda ressaltou que cada chave entregue representa não apenas um lar, mas um capítulo de superação e conquista. “Esse evento é um testemunho da importância de representantes que trabalham incansavelmente para melhorar a vida das pessoas e construir um futuro mais brilhante para a comunidade. É um exemplo de como a ação política pode tornar os sonhos realidade e inspirar a esperança em meio às dificuldades”, concluiu.