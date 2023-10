Aos 43 anos, Vanessa Repessold descobriu recentemente um câncer no intestino com metástase no fígado e precisa urgentemente passar por uma cirurgia para a retirada do tumor. Servidora pública, Vanessa é orientadora no Colégio Militar Tiradentes.

Nos últimos meses Vanessa passou a se sentir mal, com dores abdominais, febre e constipação e por isso procurou ajuda médica. No último dia 05 de outubro recebeu o diagnóstico de câncer no intestino e que a doença está avançada, havendo a necessidade de passar por intervenção cirúrgica urgente.

Recentemente Vanessa viajou para Brasília, para receber atendimento urgente devido o estado de saúde delicado. A necessidade da cirurgia se deve ao fato de o câncer está se alastrando para outros órgãos.

O procedimento é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), porém, não há previsão a curto prazo de uma vaga para a vilhenense.

Uma vakinha virtual está sendo feita a fim de arrecadar o valor necessário para o tratamenta. A meta é arrecadar R$ 60 mil, já que ela precisa passar por dois procedimentos, sendo um deles de imediato.

A vereadora Vivian Repessold, irmã de Vanessa, usou suas redes sociais para expor o drama vivido pela família e fez um apelo pedindo contribuições.

No texto Vivian destaca que a descoberta do câncer deixou familiares e amigos sem rumo. Frisa que a irmã sempre a respeitou, apesar das divergências de pensamentos, e que além de ser uma pessoa simples, é esposa, mãe (de uma adolescente de 13 anos), trabalhadora e temente a Deus.

As doações podem ser feitas através do link vakinha virtual.