Na tarde de sexta-feira, 20, um homem identificado pelas iniciais E.S.R., invadiu o Instituto Federal de Rondônia (IFRO), para escapar da morte, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) foi acionada a comparecer no IFRO, na qual informações davam conta que um homem havia invadido o campus e se recusava a sair do local, alegando que dois homens estavam atrás dele para matá-lo.

De imediato uma guarnição foi envida ao instituto e em contado com o suspeito, ele contou que estava fugindo de dois homens armados que estariam em uma motoneta Biz de cor vermelha, e que por já ter cumprido pena, acredita que sejam integrantes de alguma facção criminosa que o teria confundido e para se proteger invadiu o instituto.

O homem ainda relatou que tem desavença com algumas pessoas no mundo do crime e delatou os nomes dos suspeitos. Ele ainda disse que algum deles poderia ter mandado atentar contra sua vida.