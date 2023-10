A deputada Estadual Dra. Taissa Sousa através de indicação parlamentar proporciona oportunidades de educação e treinamento profissional para os municípios de Campo Novo de Rondônia e Guajará-Mirim.

Os cursos foram em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC) e do Sistema Nacional de Emprego (SINE).



Nesta sexta-feira (20), foi iniciado o curso de “Pá Carregadeira” com uma carga horária total de 180 horas. As aulas finalizam no dia 12 de dezembro proporcionando a formação de novos profissionais e contribuindo com o desenvolvimento econômico da região. Além de aprimorar as habilidades dos participantes, tornando-os mais competitivos no mercado de trabalho



“A educação e a formação profissional são fundamentais para o crescimento e o bem-estar da população. Me sinto imensamente alegre em ver esses cursos gratuitos se tornarem realidade, sublinhando meu compromisso contínuo com o desenvolvimento de Rondônia e principalmente para os jovens”, destaca a deputada.



CURSOS GRATUITOS



Guajará-Mirim também se beneficiará através dessa iniciativa, com o início do curso de “Mecânica e Manutenção de Motocicletas com Injeção Eletrônica” agendado para a próxima segunda-feira, dia 23 de outubro.



Esse esforço dedicado da deputada Dra. Taissa Sousa é um de seus compromissos com a educação e o avanço econômico de sua região, e espera-se que esses cursos gratuitos tenham um impacto positivo e duradouro na vida de muitos residentes desses municípios.