O crime foi registrado no início da tarde deste domingo, 22, no bairro Maria Moura, em Vilhena. Ao menos sete disparos atingiram a vítima que morreu no local.

Conforme as primeiras informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada pelo nome de Nilcelino Passos de Oliveira, 18 anos, teria supostamente marcado um encontro com uma mulher através de um aplicativo de mensagens. Quando estava no local marcado, em uma lanchonete, aguardando a tal mulher, foi surpreendido pelos assassinos.

Ainda não se sabe o motivo do crime, porém, os assassinos chegaram ao local e abriram fogo, sem se importarem com quem estava no comércio, ao menos seis disparos acertaram a cabeça de Nilcelino.

No momento da chegada dos suspeitos, a vítima estava com a irmã de 10 anos, que por pouco não foi atingida.

A polícia está no local isolando a área para ser realizada perícia. A mãe do jovem compareceu a lanchonete, a reportagem teve acesso a um vídeo gravado por testemunhas em que a mãe aos prantos grita dizendo que hoje não é o dia dela.

>>>Imagem forte, (vídeo foi desfocado)