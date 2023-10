Por pouco uma briga por ciúmes não termina em tragédia na noite deste sábado, 21, em Vilhena. Após tentar agredir o atual namorado da ex-mulher, homem acabou acertando um golpe de facão em pessoa que interviu na confusão.

A Polícia Militar (PM) foi comunicada via 190, de que havia um homem ferido em um bairro de Vilhena. Chegando ao local, a PM encontrou a vítima sangrando em função de um corte na cabeça, no local se encontravam duas mulheres e outro homem.

À polícia eles informaram que a vítima teria sido ferida pelo ex-marido de uma das mulheres, identificado pela inicial C.H., que não aceita o fim do relacionamento de 12 anos.

A mulher estaria em um jantar, na casa de um casal de amigos, acompanhado do atual namorado. Porém, C.H. chegou ao local a procura da ex-mulher, alegando que queria deixar as crianças, mas ela havia saído com o namorado.

No momento que C.H. estava indo embora encontrou a ex-mulher com o namorado e ele foi para cima do rapaz tentando lhe agredir. Vizinhos que viram a confusão interviram.

O casal foi para a casa onde ocorria o jantar, minutos depois C.H. voltou ao local e armado com um facão disse que iria entrar na casa, mas foi advertido pela proprietária para que não entrasse.

Nervoso, C.H. tentou invadir a casa, para evitar uma tragédia o dono do imóvel tentou tomar o facão do suspeito, mas não conseguiu e acabou sendo ferido na cabeça. Quando a esposa da vítima gritou dizendo que seu marido estava ferido, C.H. fugiu do local.

Com a chegada da polícia, uma viatura do Corpo de Bombeiros foi chamada e conduziu a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A guarnição da PM fez buscas pela região na tentativa de localizar o suspeito, porém não obteve êxito e a ocorrência foi registrada na Unisp.