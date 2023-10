No início da noite deste sábado, 21, a Guarnição Reforço da Polícia Militar (PM) apreendeu um menor na rua 1515, bairro Cristo Rei, suspeito de tráfico de drogas. Na boca de fumo foram encontrados diversos objetos, provavelmente furtados, que foram trocados por entorpecentes.

Durante patrulhamento pela a Guarnição Reforço encontrou um mototaxista parado em frente a uma casa, acompanhado de um passageiro que estava de capacete em atitude suspeita.

O suspeito foi até o portão e pegou um embrulho de outro homem e logo depois montou na garupa do moto e foram em direção à avenida Dedimes Cechinel. Ao fazer a abordagem, o mototaxista informou que havia sido contrato pelo carona para fazer uma corrida do Barão do Melgaço III até a rua 1515 e depois voltar. Nada de ilícito foi encontrado com o mototaxista, como o documento da motocicleta estava em dias ele foi liberado.

Já o carona tentou dificultar a abordagem, chegando a chamar os policiais de bandidos, porém, ele foi contido e algemado. Em revista pessoal foram localizados no bolso da bermuda dele 2 gramas de crack e R$ 312,00.

O homem disse que era apenas viciado e que havia comprado a droga por R$ 50,00 na casa onde foi visto minutos antes e que o traficante usava camisa florida. Ele afirmou que já havia comprado entorpecentes outras vezes no mesmo local, porém foi a primeira vez que o suspeito lhe atendeu.

A guarnição foi até a casa e nos fundos da residência encontrou três viciados, que são conhecidos da polícia, um deles batia com a descrição feita pelo abordado anteriormente.

Em revista pessoal foi encontrado o valor que o primeiro suspeito disse ter pago pela porção de crak. Mas ele negou, dizendo que não havia vendido droga e que teria ido ao local apenas para consumir.

No interior do imóvel os policias encontrara um menor, filho da dona da casa, porém, ele alegou não ter visto quem vendeu a droga. Na cozinha os militares encontraram dinheiro, uma balança de precisão e um canivete com vestígios de drogas.

Diante das provas, o menor confirmou que vendia crack e mostrou os esconderijos do entorpecente. Uma porção foi encontrada dentro de um tijolo, em uma parede sem reboco, e outra quantia em cima de um forno elétrico, totalizando 30 gramas, além de R$ 1.687,00.

Também foram recuperados objetos que foram trocados por drogas, sendo uma CPU de computador, um monitor da marca AOC, uma botija de gás 13kg, três latas de leite ninho em pó, uma escova elétrica de cabelo da marca Philco, uma chapinha elétrica Britânia para alisar cabelo, uma bolsa feminina, um cartão de banco e uma carteira de trabalho em nome de uma mulher.

Uma tia do menor compareceu a Unisp para acompanhar o registro do boletim de ocorrência policial. A mãe do menor teria saído de casa no período da manhã e não havia retornado.