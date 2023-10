Acidente aconteceu na tarde deste domingo, 22, durante forte chuva em um trecho da BR-174 – entre Vilhena e Comodoro – Moto Grosso. Centenas de litros de óleo de soja ficaram esparramados na rodovia.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o segundo vagão da carreta tombou as margens da via e com isso, centenas de litros de óleo de soja caíram na pista e esparramaram.

Informação dá conta que o tráfego na rodovia no local do acidente está apenas meia pista e os caminhoneiros precisam tomar cuidado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e está no local. Não houve feridos, apenas danos materiais.