Na noite de quarta-feira, 25, foi feita a substituição da executiva estadual e está em processo de formalização o nome de Marcos Rogério, que retorna ao cargo de presidente do Partido Liberal (PL) em Rondônia.

A saída de Jaime Bagattoli foi prematura, o mandato de oito anos não durou nem dois. Em 2022, acentuou-se a polarização interna dentro do partido, dividido entre as duas lideranças. As últimas notícias indicam fortalecimento interno de Marcos Rogério no partido.

Com isso, o ex-prefeito Melki Donadon deve voltar a ser presidente municipal do partido em Vilhena.