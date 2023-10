O vereador Dhonatan Pagani anunciou uma importante conquista para a cidade de Vilhena. Por meio do Programa Natal de Luz, o vereador articulou uma emenda no valor de R$ 600 mil para a realização de eventos e ações especiais durante o período natalino.

A emenda ao orçamento, que foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, tem como objetivo promover a magia do Natal e proporcionar momentos de alegria e confraternização para a população de Vilhena. Com o valor, serão realizadas diversas atividades, como a decoração das ruas e praças da cidade entre outras ações.

O Programa Natal de Luz é uma iniciativa do vereador Pagani, que busca fortalecer o espírito natalino e valorizar a cultura local. Além disso, a emenda também contribuirá para movimentar a economia da cidade, uma vez que a realização de eventos atrai turistas e fomenta o comércio local.

Segundo o vereador, a destinação dessa emenda é uma forma de retribuir o apoio e a confiança da população de Vilhena. “É uma grande satisfação poder contribuir para a realização de um Natal especial em nossa cidade. Tenho certeza de que essas ações trarão muita alegria e união para todos”, destacou o vereador Pagani.

A cerimônia de lançamento do programa será marcado com o acender das luzes que ocorrerá as 19h do dia 27, sexta-feira, na praça nossa senhora aparecida.