Os dados do Censo Demográfico 2022 apontam que Rondônia tem idade mediana de 32 anos, sendo a maior da Região Norte, mas inferior à idade mediana brasileira (35 anos). Idade mediana é a idade que separa a metade mais jovem da metade mais velha da população.

Cinco estados nortistas têm as menores idades medianas do país: Roraima (26 anos); Amapá, Amazonas e Acre – 27 anos – e Pará (29 anos). O estado de Tocantins apresentou índice de 31 anos, ficando com sétima menor idade mediana. Já os estados do Rio Grande do Sul (38 anos), Rio de Janeiro (37 anos), Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo – com 36 anos – apresentaram as maiores idades medianas.

Em relação aos municípios rondonienses, São Felipe d’Oeste apresentou a maior idade mediana: 39 anos, seguindo de Cabixi, Castanheiras, Santa Luzia d’Oeste, Teixeirópolis, Theobroma e Vale do Paraíso com 38 anos como idade mediana. Entre os menores índices estão: Nova Mamoré e Guajará-Mirim, com 29 anos; Candeias do Jamari, Chupinguaia, Costas Marques Cujubim e Itapuã do Oeste, com 30 anos.

Esta publicação do Censo Demográfico também mostra o índice de envelhecimento da população, que representa o número de pessoas com 65 anos e mais de idade em relação a um grupo de 100 crianças de zero a 14 anos. Neste quesito, Rondônia apresenta o segundo maior da Região Norte, com uma proporção de 36,84 idosos para cada 100 pessoas com idades abaixo de 14 anos. Tocantins é o estado nortista com o maior índice: 37,17.

Os estados com as maiores proporções de idosos em relação aos jovens são: Rio Grande do Sul (80,35), Rio de Janeiro (73,64), Minas Gerais (68,59), São Paulo (66,27) e Paraná (59,17). E os menores são: Roraima (17,93), Amapá (20,26), Amazonas (21,72), Acre (23,77) e Pará (29,58).

Em Rondônia, os municípios de São Felipe d’Oeste (70,52), Teixeirópolis (66,54), Vale do Paraíso (65,95), Ministro Andreazza (64,78) e Cabixi (64,14) apresentaram as maiores proporções de idosos em relação à população com idades abaixo de 14 anos. Já na outra ponta estão Chupinguaia (22,85), Cujubim (24,62), Nova Mamoré (25,34), Guajará-Mirim (26,54) e Costa Marques (27,42).

Apenas 11 municípios rondonienses têm mais mulheres que homens

O Censo Demográfico 2022 indicou que, dos 52 municípios rondonienses, apenas 11 tem mais mulheres que homens. Porém, quando considerada a população total de Rondônia, elas são maioria. Em todo o estado, são 787 mil homens (49,8%) e 793 mil mulheres (51,2%).

Os municípios rondonienses com as maiores razões de sexo (número de homens em relação a um grupo de cem mulheres) são: Rio Crespo, Campo Novo de Rondônia, Parecis, Machadinho d’Oeste, Vale do Anari, Itapuã do Oeste, Corumbiara, Monte Negro, Costa Marques e Cujubim.

As mulheres são maioria em: Cacoal, Ouro Preto do Oeste, Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena, Jaru, Rolim de Moura, Cerejeiras, Ariquemes, Colorado do Oeste e Presidente Médici.