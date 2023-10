A Deputada Rosangela Donadon, do partido UNIÃO BRASIL, trouxe a público o Projeto de Lei nº 254/23, uma proposta inovadora com a meta de impulsionar a inclusão e o bem-estar de pessoas que vivenciam distúrbios e deficiências vocais permanentes no estado de Rondônia.

A proposta da Deputada Rosangela Donadon tem como principais objetivos:

Conscientização Social: Alavancar a sensibilização da sociedade sobre os desafios diários enfrentados por este grupo, buscando eliminar o estigma e a discriminação.

Acesso a Saúde Especializada: Proporcionar tratamento contínuo e apropriado, incluindo terapias fonoaudiológicas e atendimento em centros especializados.

Apoio à Pesquisa: Incentivar parcerias com universidades e entidades de pesquisa com foco na prevenção, diagnóstico e terapêutica dessas condições, além de impulsionar avanços em tecnologias assistivas.

Suporte Psicológico e Emocional: Oferecer orientações e suporte emocional, considerando as limitações impostas pelos distúrbios e deficiências vocais.

Inclusão Educacional e Profissional: Fomentar políticas que assegurem a participação ativa destes indivíduos em ambientes educacionais, de trabalho e sociais.

Adaptações e Benefícios Específicos: Criar diretrizes para benefícios específicos, tais como adaptações em ambientes de trabalho e locais públicos, visando melhorar a comunicação e a integração destes cidadãos.

Na justificativa do projeto, a Deputada Rosângela Donadon sublinha a necessidade premente de políticas públicas que visem o atendimento e a inclusão social de pessoas com distúrbios e deficiências vocais. Ela destaca a relevância do diagnóstico precoce, do tratamento correto, da formação de parcerias científicas e da acessibilidade à tecnologia assistiva.

Com potencial para colocar Rondônia como referência nacional em políticas de apoio a pessoas com distúrbios e deficiências vocais, esta proposta caminha para uma sociedade mais inclusiva.