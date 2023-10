O veículo encontrado tinha registro de furto/roubo e estava escondido em uma mata nas proximidades do bairro Moises de Freitas, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço, fazia buscas por suspeitos e de uma motoneta Biz que havia sido tomada em assalto, no bairro Jardim Primavera, na tarde de quinta-feira, 26, quando localizaram uma moto Yamaha YBR 125, ano 2005, de cor azul, placa NCO-5422/Guajará-Mirim – com registro de furto/roubo escondida em uma mata nas proximidades do bairro Moises de Freitas, em Vilhena.

O veículo foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. A motocicleta já havia sido furtada no mês de Julho de 2023 e recuperada pela Polícia Militar (leia mais AQUI).