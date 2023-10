Na noite da última quarta-feira (25), policiais militares do 3° Batalhão de Polícia Militar, efetuaram, em Chupinguaia, a prisão de um foragido da Justiça de Vilhena. O suspeito foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

OCORRÊNCIA POLICIAL

Por volta das 22 horas, uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento nas proximidades do hospital local, visualizou um automóvel que transitava com velocidade não compatível com a via pública e realizou a abordagem.

No automóvel estavam três homens e, quando os policiais realizaram a consulta nominal dos ocupantes, perceberam que um deles havia passado informações incorretas. Os militares fizeram uma consulta em bancos de dados fotográficos e descobriram sua verdadeira identificação, através da qual localizaram um Mandado de Prisão em seu desfavor emitido pela Comarca de Vilhena.

Diante dos fatos o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.