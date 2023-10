Uma motoneta Honda Biz 125 ES, de cor vermelha, placa NCC-6631 – foi furtada dentro do quintal de uma casa na noite de quinta-feira, 26, na cidade de Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima chamou a Polícia Militar (PM) e contou que chegou em sua casa por volta das 18h na Rua Joaquim Cardoso, bairro Maranata e deixou o veículo estacionado no quintal com a chave na ignição.

Contudo, na madrugada desta sexta-feira, 27, ao sair para trabalhar, o veículo não estava mais no local deixado pela vítima.

De posse das informações, a guarnição fez buscas pela região, mas não localizou o veículo e nenhum suspeito.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil para ser investigado.