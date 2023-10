Internado há uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena, morreu na tarde deste domingo, 29, o bombeiro civil Joabe Nascimento, de 28 anos, vítima de um acidente de trânsito.

A reportagem conversou com uma irmã de Joabe, que confirmou o falecimento dele nesta tarde em função de complicações do traumatismo que sofreu na noite do acidente.

Na noite do último domingo, 22 de outubro, quando o bombeiro civil que conduzia uma motocicleta bateu em um carro Hyundai HB20, de cor branco, que estava estacionado na 1º de Maio bairro São José (leia mais AQUI).

Após ser resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, Joabe foi levado ao pronto-socorro do Hospital Regional com ferimentos graves, passou por um procedimento cirúrgico e depois foi levado para a UTI, onde ficou internado até está tarde quando não resistiu e faleceu.

Joabe deixou uma esposa, com quem casou em maio deste ano. O velório será realizado a partir das 22h00, deste domingo, na Igreja Assembleia de Deus da avenida Jamari. O sepultamento deve ocorrer nesta segunda-feira, 30, no Cemitério Cristo Rei, porém sem horário definido.