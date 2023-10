Uma mulher identificada por Dirce Medina Peres, de 49 anos, morreu quando estava sendo levada ao Hospital Regional. Ela foi vítima de acidente de trânsito na tarde deste domingo, 29, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima pilotava uma motoneta Honda Biz de cor vermelha pela Avenida principal do bairro Cidade Verde IV – próximo ao novo shopping que está em construção e tinha como carona uma criança, quando em um cruzamento da via, o motorista de um carro Corolla de cor prata, teria avançado a preferencial e acertado a motociclista.

No choque, a criança voou e caiu nas proximidades, já a condutora ainda foi arrastada por alguns metros na pista. A motociclista sofreu politraumatismo e morreu a caminho do hospital, a criança está sob observação.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada e isolou a área para a perícia. O condutor do carro foi convidado a fazer o teste do bafômetro, no qual o resultado apontou 0.62 mg/l de álcool expelido pelos pulmões.

Com o resultado positivo para embriaguez na direção, o motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.