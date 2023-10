Amigo empresário, permita-me perguntar-lhe qual foi sua mais relevante decisão errada, tomada na vida profissional? Qual o tamanho de seu impacto financeiro?

Atribui-se a Cícero, um dos maiores escritores e filósofos da Roma antiga, esta frase: “Errar é humano, mas persistir no erro é ser ignorante”. Por outro lado, admitir os erros cometidos constitui o início de um saudável processo de transformações.

Bezos, criador da Amazon, um homem bilionário, com uma personalidade muito forte, empresário impulsivo e obcecado por produtos inovadores, certa vez incumbiu um de seus executivos de levar adiante uma ideia sua. Depois de analisado o projeto, seu executivo retornou a ele dizendo-lhe que era viável, porém não existiam pessoas nem recursos financeiros para leva-lo adiante. O autor da ideia respondeu-lhe: Como você está convencido, vá ao setor de recursos humanos e requisite as pessoas; vá ao departamento financeiro em busca dos recursos necessários. Em outras palavras: Vá e execute-o! Apenas isso.

Qual teria sido nossa reação? Estaríamos preparados para enfrentar um desafio desses?

Em outra oportunidade, Bezos reuniu seus executivos e convenceu-os a partir para um novo negócio. A ideia avançou, estudos e avaliações foram feitas e o novo produto foi introduzido. As vendas começaram, porém não evoluíram favoravelmente. Constatou-se que foi um projeto errado, o qual gerou um prejuízo de US$ 170 milhões. Foi uma experiência amarga, ainda que educativa. Lições valiosas foram aprendidas com o ocorrido. No entanto, aquilo que mais constrangeu Bezos foi a ausência de uma voz que alertasse o grupo sobre a possibilidade de fracasso!

Eu e você estamos sendo convocados, pela marcha irreversível da evolução, a ter uma nova visão empresarial, encarando as decisões erradas como uma oportunidade preciosa de crescimento profissional; de investir em avanços apesar dos riscos; de prosseguir em busca do novo sem medo de errar.

Não podemos ficar estáticos. Necessitamos desenvolver a coragem gerencial, mensurando melhor os riscos. Devemos avançar mesmo que erros venham a ocorrer, mesmo que algumas decisões sejam equivocadas. Adicionalmente, devemos estimular os que trabalham conosco ao amadurecimento profissional, à criatividade e ao aprimoramento de nossas ferramentas de gestão.

Existem muitas coisas que a universidade não nos ensina. Apesar disso, devemos prosseguir. A escola da vida há de nos conduzir; aprimorando a visão e aperfeiçoando os talentos. A coragem de inovar é uma virtude, a qual precisamos apoiar. Urge reunir a coragem à fé; buscar a viabilidade econômica diante de todos os cenários; ter sempre em mente a relação custo x benefício. Eu creio nisso; e você? Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.