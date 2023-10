Com um saboroso jantar realizado na noite do último sábado, 28, servidores da escola municipal de ensino infantil Noeme Barros, em Vilhena, registraram a data alusiva ao Dia do Servidor, comemorado no 28 de outubro.

O jantar, organizado por conta própria pelos funcionários da unidade escolar, reuniu familiares dos servidores, que teve até bingo com sorteio de brindes.

Márcia Arlete Schuch de Souza e Uziel Ferreira Soares, diretor a vice, respectivamente, agradeceram os servidores pela dedicação nas atividades, e pela união e companheirismo existente na unidade educativa.

>>> Veja, abaixo, algumas fotos do evento:

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>