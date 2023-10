O Governo de Rondônia publicou no Diário Oficial do Estado, na segunda-feira (30), o Decreto Nº 28.528, que concede ponto facultativo nos órgãos da Administração Pública do Poder Executivo Estadual na próxima sexta-feira (3) de novembro.

O ponto facultativo é acrescido no Decreto nº 27.720, de 22 de dezembro de 2022, que estabelece o calendário dos feriados e pontos facultativos de 2023 do Poder Executivo Estadual. Portanto, órgãos e entidades do serviço público terão funcionamento regular até a quarta-feira (1º).

SERVIÇOS ESSENCIAIS

Somente vão funcionar os serviços essenciais, como Saúde e Segurança Pública por meio de plantão, conforme escalas definidas pelo respectivos gestores.

SERVIÇOS EMERGENCIAIS

Para quem necessitar de auxílio com serviços emergenciais, pode entrar em contato pelos números: