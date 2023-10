O motorista do carro Toyota Corolla, identificado por pelas iniciais J.R., que estava alcoolizado e se envolveu em um acidente de trânsito na tarde domingo, 29, onde acabou atingindo uma mulher que conduzia uma motoneta Honda Biz, identificada por Dirce Medina Peres, de 49 anos, na qual não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada no Hospital Regional, pagou fiança de R$ 3 mil e vai responder o processo em liberdade.

A vítima pilotava a motoneta e tinha como carona uma criança, ela seguia pela via preferencial sentido BR- 174 – quando foi atingida pelo carro dirigido por J.R.

No choque, a criança voou por cima do carro, já a mulher foi arrastada por alguns metros na frente do automóvel. Ela sofreu ferimentos graves e não resistiu. A criança sofreu escoriações pelo corpo e não corre risco de morte (leia mais AQUI).

No local do acidente, o condutor do carro foi convidado a fazer o teste do bafômetro, onde o resultado apontou 0.62 mg/l de álcool expelido pelos pulmões. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido pela guarnição da Polícia Militar de Trânsito (Ptran) para a delegacia de Polícia Civil. Contudo, após pagar R$ 3 mil de fiança foi colocado em liberdade.