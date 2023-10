O cenário político de Vilhena presenciou uma reviravolta inesperada com a ascensão de Toninho Gonçalves, membro do União Brasil, ao cargo de vereador.

Sua jornada, partindo da terceira suplência até a posse, decorreu do pedido de licença do titular e da recusa do primeiro suplente, o vice-prefeito Aparecido Donadoni, em assumir o posto.

Toninho Gonçalves, ex-servidor público da Ceron e irmão de Armando Gonçalves, que outrora foi vereador e presidente da Câmara nos anos 1990, trouxe consigo bagagem proveniente de seu serviço na administração pública. Ele destaca que essa experiência prévia lhe forneceu um entendimento sólido sobre o funcionamento da máquina pública municipal.

Exercendo o cargo, Gonçalves enfatiza ao Extra de Rondônia seu desejo de não apenas desejar a recuperação do titular, Ademir Alves, mas também de desenvolver e aplicar seus próprios projetos. Ele esclarece que seu mandato não é uma continuação do trabalho do antecessor, mas sim uma oportunidade para implementar suas próprias iniciativas.

ÁREAS DE ATUAÇÃO E PROJETOS

As bases da atuação política de Toninho Gonçalves estão centradas em áreas cruciais para o município, incluindo Zoneamento Urbano, Plano Diretor, Transporte Escolar, IPMV e SAAE. Além disso, ele planeja destinar suas emendas para entidades sociais, evidenciando seu compromisso com a comunidade.

A ascensão de Toninho Gonçalves ao cargo de vereador em Vilhena representa não apenas uma mudança inesperada na composição política local, mas também a promessa de um novo olhar e ações distintas no âmbito governamental. Com sua experiência anterior e projetos bem delineados, o político busca contribuir de maneira significativa para o progresso e bem-estar da região.