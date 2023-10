Com a maior disparidade entre os valores pedidos por vendedores e os ofertados por compradores, a liquidez no mercado interno da soja esteve menor na última semana.

De acordo com pesquisadores do Cepea, sojicultores estão focados nas atividades de campo, cautelosos quanto às irregularidades climáticas no país, e sem interesse em comercializar grandes volumes no spot nacional.

Já consumidores estão afastados das compras, indicando estarem abastecidos para o médio prazo.

Esses demandantes também estão atentos ao elevado excedente da safra 2022/23 e à possibilidade de chuvas nos próximos dias nas principais regiões, o que, por sua vez, tende a reforçar as expectativas de produção recorde de soja na temporada 2023/24.