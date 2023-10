A Superintendência Regional do DNIT em Rondônia tem conquistado destaque no índice oficial de condição e manutenção (ICM), que avalia a manutenção das rodovias federais, acompanhando as ações de manutenção da malha sob sua jurisdição.

Com trabalho de planejamento regular, a regional do DNIT em Rondônia tem crescido em ações de forma continua e eficaz, onde no mês de setembro alcançou colocação de destaque na média nacional por estado. Rondônia está atualmente com 100% da malha viária coberta, em manutenção periódica.

Na classificação geral no mês de setembro o estado obteve o 8° lugar, com a nota geral de 9,06. A média do estado superou a média o ICM nacional onde no quesito “bom” atingiu a marca de 73,5% e o nacional 63,7%.