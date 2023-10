Hoje, Vilhena relembra o falecimento do estimado Pastor Rogélio Fernandes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quinze anos se passaram desde a trágica partida desse líder religioso, que desempenhou um papel fundamental na vida da comunidade.

Nascido em 12 de setembro de 1949, Pastor Rogélio tinha 59 anos de idade em 2008 quando ocorreu o acidente, e completaria 74 anos neste ano.

O Pastor Rogélio Fernandes, que ocupou a presidência da Igreja Assembleia de Deus em Vilhena a partir do final de 1999, tornou-se uma figura emblemática na cidade. Durante sua administração, ele não apenas conduziu a igreja com carisma, mas também liderou diversas iniciativas de expansão e crescimento. Entre suas notáveis realizações, destaca-se a construção de uma congregação no bairro Cristo Rei e a implantação do curso teológico de nível médio do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus do Paraná. Além disso, deixou um legado marcante na construção civil da igreja, concluindo um grande centro de convenções anexo à igreja, com mais de 2.000 metros quadrados, destinado a congressos e eventos religiosos.

No entanto, é importante notar que o Pastor Rogélio Fernandes nos deixou de maneira trágica. Em 31 de outubro de 2008, enquanto seguia para a Conferência Pentecostal em comemoração ao Centenário das Assembleias de Deus no Brasil, ele foi vítima de um acidente na BR 364, sentido Cuiabá, a 250km da cidade de Vilhena, nas proximidades de Pontes e Lacerda, Mato Grosso. O acidente ocorreu quando sua caminhonete S10 saiu da pista na tentativa de desviar de um animal (um cavalo) na estrada e capotou, lançando o corpo do pastor para fora do veículo.

O velório do Pastor Rogélio Fernandes, realizado no templo central da Assembleia de Deus, foi um tributo emocionante à sua vida e legado. Reuniu não apenas uma grande quantidade de fiéis e membros da comunidade, mas também testemunhou a presença notável de autoridades políticas proeminentes, incluindo o prefeito, vereadores, deputados estaduais e federais, senadores e o próprio governador do estado. Além disso, diversos líderes religiosos de outras denominações evangélicas se uniram para homenagear o Pastor Rogélio, destacando o impacto que ele teve não apenas na comunidade cristã, mas também na esfera pública.

Hoje, quinze anos após sua partida, a lembrança do Pastor Rogélio Fernandes permanece viva nos corações daqueles que o conheceram e nas gerações futuras que continuarão a se inspirar em sua dedicação à fé, à comunidade e ao serviço. Seu legado perdura, e sua memória é celebrada com gratidão e respeito.

Devido à vacância na presidência da Assembleia de Deus em Vilhena, a CEMADERON (Convenção Estadual dos Ministros das Assembleias de Deus em Rondônia) empossou o Pastor Ary Paulo da Silva como novo presidente em janeiro de 2009, e ele continua a ocupar esse cargo até o presente momento.