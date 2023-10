Valentina Garcia, é neta do empresário José Garcia da Silva (popular Garcia do Rei dos Colchões). Ela é competidora de três tambores e vem conquistando vários títulos de nível nacional dentro do esporte.

Com apenas 2 anos de prática nos três tambores, a vilhenense Valentina Garcia, de 9 anos, vem conquistando diversos títulos nos três tambores, entre eles, Reservada Campeã no Congresso Nacional da ABQM em Abril deste ano, e por último, Reservada Campeã da Copa dos Campeões da ABQM, ambos em Araçatuba, São Paulo.

O talento da pequena Valentina foi descoberto quando Valentina tinha sete anos. “Resolvemos colocar a Valentina em uma atividade extracurricular, no intuito de ocupá-la na parte da tarde, uma vez que estuda na parte da manhã. Coloquei ela para fazer equitação no Rancho São Joaquim e ela foi evoluindo rapidamente e logo já começou a competir nos três tambores”, relata o pai.

Sempre colocando os estudos em primeiro lugar, Valentina tem uma rotina diária de treinos, com exceção nas semanas de provas ou atividades extras do Colégio.

Valentina Garcia, a “Loirinha Voadora de Rondônia”, como é carinhosamente chamada, vem representando muito bem o município de Vilhena e o Estado de Rondônia pelo Brasil inteiro. Atleta de Três Tambores, vêm se destacando por onde passa, tendo alcançado diversos títulos desde o início de sua carreira.

Entre os dias 12 e 22 desse mês, a Loirinha Voadora de Rondônia, como é conhecida, se sagrou Reservada Campeã da Copa dos Campeões ABQM em Araçatuba – SP, alcançando um dos títulos mais importante até aqui. A Copa dos Campeões da ABQM reúne os melhores competidores do Brasil, os quais somente podem correr àqueles classificados em sua devida categoria.

Entre os 15 atletas classificados para a disputa da Categoria Mirim, Valentina Garcia conquistou o título de Reservada Campeã com sua égua Little Sissy EK, com o tempo de 17`351”. Na categoria Jovem A, até 11 anos, entre 45 competidores, Valentina Garcia conseguiu ficar no Top 10 da Categoria.

Valentina Garcia já tem os próximos compromissos agendados. Entre os dias 16 e 18 de Novembro na 2ª Prova de 3 Tambores do Rancho São Joaquim, em Vilhena. E entre os dias 7 a 10 de Dezembro, Valentina irá competir no Haras Pai e Filho 77 em Campo Novo dos Parecis – MT.

E não para por aí, o planejamento para o ano de 2024 já começou. No início de Janeiro, aproveitando as férias escolares, Valentina Garcia retornará para o Estado de São Paulo onde permanecerá por 25 dias e irá correr em 04 provas de nível nacional.

Por onde passa, Valentina encanta a todos com sua simpatia e humildade. “Quando estou na prova, e torço para que todos corram bem. Para mim, ganhar é uma consequência, o importante é eu tentar ser sempre melhor que eu mesma, por isso eu me dedico bastante”, conta Valentina Garcia.

Valentina Garcia tem o apoio incondicional de toda a família, seus pais e avós estão sempre presente com a pequena, fornecendo todo o suporte necessário.

Josielson Garcia, pai da Valentina, é quem cuida da carreira profissional da filha: “Não poderia deixar de citar os parceiros que colaboram para o crescimento da Valentina dentro desse esporte, sendo eles: Rancho São Joaquim, Fazenda 3J, Rei dos Colchões, Nutrinorte Agropecuária, Organnact Equinos, CK Medicina Equina e Colégio Professor Vanks”.

Para conhecer e acompanhar ainda mais a Valentina é só entrar no perfil da pequena amazona no Instagram @valentinapgarcia. E quem quiser entrar em contato, o número é (69) 98407-3630, tratar com Josielson Garcia.

>>>Vídeo abaixo:

https://