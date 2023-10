A jovem atleta de Karatê estilo Kumite, Alice Moura, originária de Vilhena, alcançou uma vitória impressionante no Open de Cascais, em Portugal, no último final de semana.

Essa conquista faz parte de sua preparação para a final do Campeonato Brasileiro, no qual ela se classificou junto com outras quatro atletas após seis etapas de competição.

Alice Moura, conhecida pelo seu talento e determinação, foi convidada a participar do torneio em Portugal por desportistas locais que testemunharam seu excepcional desempenho no Campeonato Brasileiro do ano passado. Vale destacar que, apesar de seu talento, a atleta não conta com apoio financeiro do Município nem do Estado. As despesas para competir no exterior foram obtidas graças ao esforço conjunto de familiares, amigos e diversas atividades de arrecadação de fundos, como sorteios, rifas, feijoadas e doações realizadas nos semáforos da cidade.

Para garantir sua participação na final do Campeonato Brasileiro, agendada entre os dias 13 e 19 de novembro, em São Bernardo do Campo, São Paulo, apoiadores estão organizando mais um sorteio para angariar recursos.

No torneio em Portugal, Alice enfrentou cerca de 15 adversárias com idades entre 16 e 17 anos, incluindo duas competidoras da Seleção Portuguesa. A atleta brasileira competiu em uma categoria com peso um pouco acima do estabelecido no Brasil, porém isso não foi um obstáculo para seu desempenho, superando as adversárias e alcançando a vitória na prova final.

Alice Moura tem demonstrado grande habilidade e resiliência, mesmo diante de desafios financeiros e técnicos. Sua trajetória inspira e evidencia a dedicação e talento dos atletas brasileiros, destacando a importância do apoio para que possam competir em alto nível.

A atleta segue sua preparação com foco total na final do Campeonato Brasileiro, onde competirá junto com outros talentosos atletas em busca do título nacional. Sua determinação e superação são um exemplo para todos os jovens atletas e uma fonte de inspiração para a comunidade de Vilhena e do Brasil.