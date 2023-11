A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na manhã desta terça-feira, 31, recuperou um veículo Saveiro, de cor branca, em Ariquemes/RO. O carro havia sido roubado/furtado no dia anterior.

A equipe foi informada que havia um carro abandonado em via pública, na linha conhecida como “B40”. Chegando no local, verificou-se que o veículo possuía registro de roubo/furto. No local, não foram encontrados os possíveis autores do crime. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária.