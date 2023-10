Com um saboroso almoço, sorteio de uma moto e entrega de prêmios, Chupinguaia comemorou no último dia 28 o Dia do Servidor Público.

Servidores de várias áreas da administração municipal e familiares compareceram ao evento, realizado no Recanto da Mata, que teve música ao vivo.

O evento teve o aval da prefeita Sheila Mosso, que participou ativamente da festa reunindo os servidores e teve por intuito fortalecer a interação entre as diferentes pastas e reconhecer a importância do trabalho realizado pelos servidores públicos no município.

Para Sheila, o momento foi de reconhecimento e valorização do trabalho dos servidores públicos, essenciais para garantir um bom funcionamento da administração municipal e a prestação de serviços de qualidade para a população.

