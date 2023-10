Inaugurada na última sexta-feira, 27, a decoração natalina que conta com uma estrutura com lâmpadas, piscas e símbolos natalinos, como por exemplo, o trenó está sendo vandalizado.

Boa parte da decoração foi instalada na praça Nossa Senhora Aparecida, porém, menos de uma semana após a inauguração já foi detectado que algumas peças foram vandalizadas. Piscas arrancados e o trenó do Papai Noel foi danificado propositalmente.

Ao Extra de Rondônia o presidente da Fundação Cultural, Eliton Costa, confirmou a falta de zelo com o bem público. “Fazer um alerta para a população, sobre o vandalismo na praça. Pessoal já está estragando as lâmpadas, quebraram o trenó, vandalismo mesmo. Pedir para o pessoal cuidar do bem público, não vandalizar,” pediu.

Conforme o presidente da autarquia, as lâmpadas da decoração que foram danificadas já foram substituídas e fez um alerta. “Estamos com câmera instaladas na praça e vamos punir que for flagrado fazendo isso”, declarou.

Com relação a sujeira deixada por frequentadores no logradouro público (leia mais AQUI), Eliton Costa, confirmou que na manhã desta terça-feira, 31, uma equipe da secretaria de obras esteve no local para fazer a limpeza.