O Hemocentro de Vilhena juntamente com os acadêmicos do 2° e 10° período de enfermagem da Fimca-Vilhena promove no próximo sábado, 4, das 7h ás 12h, a 5° campanha de conscientização de doação de sangue.

Hemocentro está operando com estoques muito baixo, dessa forma, esta campanha pretende aumentar os estoques e o número de doadores, de modo ainda mais especial com sorteios e brindes para os doadores que comparecem no dia da campanha.

Com sua doação e solidariedade cada bolsa tem a chance de salvar vidas até 4 vidas. Para ficar por dentro de todas as novidades basta seguir o Instagram oficial desta campanha: @doesanguevilhena.

Hemocentro está localizado na Av. Jô Sato, 405, bairro Nova Vilhena, ao lado do Hospital Regional, mas as doações podem ocorrer em qualquer dia da semana.

“Doe sangue e salve vidas!”.