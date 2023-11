Com a ideia de oferecer atenção e serviços em diversas áreas às pessoas em situação de vulnerabilidade social, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) anunciou a criação da ação social denominada “Coração em Ação”.

A primeira agenda está confirmada para o próximo sábado (4), na Escola Estadual Vicente Salazar (rua Jerônimo Santana, 73 – Cohab Floresta), em Porto Velho, das 8h às 17h.

Os serviços serão realizados em áreas essenciais como, por exemplo, saúde, educação, lazer, esporte, cultura e cidadania, totalmente gratuitos. Segundo a parlamentar, toda ação em benefício da população é bem-vinda e extremamente importante. “Com o valioso apoio de órgãos públicos e entidades privadas, de pessoas voluntárias, estamos unindo forças para oferecer uma ampla gama de atendimentos à nossa população”, disse Ieda Chaves.

A deputada ressaltou ainda que este movimento é apenas o primeiro de uma série de ações significativas que serão realizadas ao longo de seu mandato e demonstram o seu compromisso em promover um impacto positivo e duradouro na vida da comunidade, principalmente com bem-estar e o progresso do estado.

“É um passo significativo na busca de uma sociedade mais justa e equitativa, onde todos os cidadãos possam ter acesso a oportunidades e serviços. Atuamos para obter a melhoria da qualidade de vida de nossa comunidade é inabalável e queremos cumprir essa missão”, acrescentou Ieda Chaves.

Agradecimento

Ieda Chaves agradeceu todos os parceiros que contribuíram para que o projeto fosse implementado. “Juntos, construiremos uma sociedade mais justa e inclusiva, onde todos possam prosperar. Contamos com todos, sempre”, encerrou a parlamentar.

Descrição de serviços

Saúde: medição da pressão arterial, orientação para prevenção de doenças, distribuição de preservativos, tipagem sanguínea, medição de colesterol, exame de vista, prevenção do uso abusivo de drogas, prevenção do câncer de mama, de útero e próstata, planejamento familiar, massagem relaxante;

Responsabilização Social: direitos da criança e do adolescente, pedido de aposentadoria, orientação da defesa do consumidor, emissão de documentos fundamentais (certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF, título de eleitor, carteira do idoso), seguro-desemprego, cadastro de emprego;

Educação: ações de sensibilização para adultos retornarem à sala de aula, divulgação da educação infantil, ensino fundamental, orientação para primeiros socorros e prevenção de acidentes domésticos, orientações sobre prevenção de gravidez na adolescência, vacinação, aplicação de flúor, distribuição de kits de higiene dental e escovação orientada, distribuição de material relacionados a Saúde, ginástica laboral (zumba), regularização CPF/IRRF/Fundiária, adoção de animais, corte de cabelo, orientação sobre o combate ao desperdício de água e energia elétrica, orientação sobre prevenção de acidentes no trânsito, curso de inserção no mercado de trabalho, pintura de rosto, orientação sobre a importância da prática de esportes na melhoria da qualidade de vida, salas de leitura, distribuição de materiais informativos sobre a educação, jogos educativos (quebra-cabeça, damas, xadrez etc.), educação do trabalhador;

Lazer e Cultura: oficinas, shows, pintura de rosto, disponibilização de brinquedos, entre outros.