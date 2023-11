Uma obra de grande importância para Guajará-Mirim, a fábrica de blocos e manilhas, ganhou o apoio da deputada Dra. Taíssa no mês de março deste ano, com uma emenda de R$100 mil destinada via execução direta à Secretaria de Justiça (Sejus), para a construção do local.

A fábrica de blocos representa um marco importante para Guajará Mirim, pois a produção desses materiais será crucial para projetos de infraestrutura e pavimentação que melhorarão a qualidade de vida dos cidadãos locais. A disponibilidade de blocos de qualidade, graças a essa fábrica, irá impulsionar o desenvolvimento e a acessibilidade da região.

A construção se deu em parceria junto ao governo do estado, por meio da Sejus que disponibilizou reeducandos para execução do trabalho, uma forma de fortalecer a ressocialização, e também contou com a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), após a destinação da emenda parlamentar realizada pela deputada.

Além disso, um toque de generosidade também tornou esse projeto uma realidade, o Paulo Saldanha, proprietário do Hotel Pakaas Palafitas Lodge, fez uma doação crucial de Formas Manuais de bloquetes para a fábrica. Essa doação não apenas economizou recursos, como também demonstrou o compromisso da comunidade local em investir em seu próprio futuro.