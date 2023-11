Com o objetivo de contribuir com a saúde da população de Rondônia, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) fez indicações ao Ministério da Saúde, destinando emendas para os municípios de Alta Floresta D’Oeste, Ariquemes, Buritis, Cerejeiras, Machadinho do Oeste, Mirante da Serra, Nova Mamoré, Nova União, Presidente Médici, Rio Crespo, São Felipe D’Oeste, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Vilhena e Porto Velho.

Para Chrisóstomo, os recursos têm como foco melhorar a vida dos rondonienses. “É urgente priorizar a saúde! Investimentos assim, fortalece, valoriza e proporciona mais qualidade na saúde para todos.

A população de Rondônia vai contar sempre comigo!”, declarou o deputado. Os recursos serão aplicados em cirurgias eletivas, compra de equipamentos para exames de ultrassonografia e ampliação de unidades básicas de saúde.