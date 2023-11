A motocicleta Honda Titan, de cor preta, furtada em março deste ano em Colorado do Oeste, foi recuperada nesta terça-feira, 31, após a Seção de Inteligência da Polícia Militar (PM) daquele munícipio descobrir que o veículo estava escondido em uma casa no bairro Cristo Rei em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da PM em Vilhena prestou apoio aos agentes de Colorado.

A equipe se deslocou até o imóvel, localizado na rua 1507, onde a motocicleta estaria. No local não havia ninguém, entretanto, foi observado que no quintal havia uma motocicleta de placa NJN-5I44.

Após consulta no sistema do Detran, foi descoberto que a placa pertencia a uma motocicleta Honda NXR Broz 150. Os militares entraram no quintal e verificaram que apenas os últimos números do chassi estavam visíveis, sendo possível confirmar que era o veículo furtado.

A motocicleta foi encaminhada para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi registrado o boletim de ocorrência.