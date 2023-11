A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran) iniciou, no mês de outubro, a implementação de quatro novas linhas urbanas no transporte coletivo, com o objetivo de atender e dar suporte aos alunos da rede estadual de ensino. Veja as novas rotas pelo link: https://bit.ly/RotasVilhena.

A ação ocorre mediante parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed), responsável pelo ordenamento do transporte escolar de Vilhena, e o Governo do Estado de Rondônia, que atua destinando contrapartidas financeiras anuais para suprir as necessidades de locomoção escolar da rede estadual.

Segundo a secretaria, atualmente, mais de 60 pessoas utilizam diariamente as rotas 10, 60, 61 e 62 do transporte coletivo, que englobam, ao todo, mais de 15 escolas do município de Vilhena, incluindo as estaduais.

Inicialmente, para fazer uso deste benefício, os alunos da rede estadual de ensino deverão realizar o cadastramento do Pró-Passe junto à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran) e possuir idade superior a 12 anos.

Atualmente, as rotas iniciam às 06h, com veículos saindo do bairro Barão do Melgaço III e Vila Operária. Consulte no link https://bit.ly/RotasVilhena os horários, locais e escolas que são atendidas pelas novas linhas.

Para mais informações, basta procurar a Semed na av. Sabino Bezerra de Queiroz, 4135, Jardim América, ou entrar em contato através do telefone (69) 3321-4300.