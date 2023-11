O município de Vilhena entregou, nesta quarta-feira, 1, mais uma importante obra para o funcionamento da saúde pública: a reforma e ampliação da lavanderia do Hospital Regional de Vilhena, Adamastor Teixeira de Oliveira (HRV).

A reinauguração do prédio, contou com a presença do prefeito Flori Cordeiro, o diretor operacional da Sicoob Credisul, Dante Hahn, representantes do legislativo municipal e demais autoridades locais.

A reestruturação de todos os ambientes da lavanderia foi planejada levando em consideração as questões sanitárias e as exigências da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa).

O local recebeu equipamentos novos, uma centrífuga industrial e máquinas de lavar mais modernas e tecnológicas, além de ocuparem espaços de forma a garantir a segurança dos trabalhadores e evitar contaminações. O investimento foi realizado através de uma parceria com a Cooperativa de Crédito, Sicoob Credisul, que atendeu à necessidade do município.

No início deste ano, a lavanderia da unidade hospitalar foi interditada pela Agevisa por “risco iminente à saúde”. Segundo a Agência, no local existiam problemas na parte estrutural, elétrica e hidráulica. “Com a interdição devido a um problema crônico, que já se arrastava há mais de dez anos, fomos atrás de uma solução, já que o HRV teria que ser fechado sem esse serviço. Foi aí que conseguimos unir forças com o Sicoob, a Câmara de Vereadores, a Santa Casa de Chavantes e, enquanto a lavanderia era reformada, terceirizamos o serviço para uma empresa especializada em Cacoal”, explicou o prefeito Flori durante a cerimônia reinaugural.

Além da lavanderia do HRV, em 10 meses, o município já investiu na reforma do bloco cirúrgico, no centro de parto normal, cozinha e refeitório, reinaugurou a maternidade e unidade neonatal e reestruturou o Instituto do Rim. Além disso, as alas de internação do Hospital estão com reformas em andamento.