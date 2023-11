O acidente foi registrado no final da manhã desta quarta-feira, 01, no bairro Assossete, em Vilhena. O condutor da motocicleta foi socorrido ao pronto-socorro com ferimentos graves.

A reportagem do Extra de Rondônia apurou que a vítima estava conduzindo uma motocicleta de cor vermelha pela rua 8503, ao chegar no cruzamento com a rua 8502 foi atingido por uma caminhonete, de cor branca.

Com o impacto o motociclista sofreu, possivelmente, uma fratura em uma das pernas. Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros socorreu o homem ao pronto-socorro do Hospital regional.

Conforme moradores do bairro, no local onde foi registrado o acidente não há placa de sinalização indicando a preferência.