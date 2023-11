A Polícia Federal (PF) inaugurou, nesta terça-feira, 31, o novo prédio da Delegacia de Polícia de Migração, nas dependências da Superintendência Regional da Polícia Federal, em Porto Velho/RO.

Os atendimentos deixam de ser feitos no Porto Velho Shopping e passam para a nova unidade de referência ao migrante, que conta com uma estrutura moderna e funcional, que possibilitará maior segurança, acessibilidade, eficiência e agilidade aos usuários, num processo individualizado conforme as necessidades de cada pessoa.

Tudo isso foi possível através da habilitação da Polícia Federal em Rondônia no processo de seleção da 3ª Vara Federal Criminal, o qual destina prestações pecuniárias às entidades públicas ou privadas com finalidade social ou para atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde, que resultou na captação de R$ 249.114,48, que foram investidos na obra de revitalização do prédio.

“Agradecemos a parceria da Justiça Federal através da qual nós recebemos esta verba de grande importância para que possamos cada vez mais oferecer um trabalho de excelência. Agradeço ainda os demais órgãos externos e internos que abraçaram esta causa com a Polícia Federal”, ressaltou a Superintendente Regional da Polícia Federal em Rondônia, Larissa Magalhães Nascimento.

Participaram da solenidade, a Superintendente Regional da Polícia Federal em Rondônia, Larissa Magalhães Nascimento; o Delegado Regional Executivo da PF/RO, Alan Wagner Nascimento Givegi; a chefe da Delegacia de Migração, Daniela Lugli Schoneweg; a Procuradora Chefe do Ministério Público Federal, Daniela Lopes de Faria; o Promotor do Ministério Público de Rondônia, Rogério José Nantes; o Juiz da 3ª Vara Federal, Diogo Negrisoli Oliveira, além dos servidores da PF/RO.

Rondônia é uma das rotas que os migrantes e refugiados utilizam, da chamada Amazônia Ocidental (Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia), para entrar no Brasil. Também são recebidas pessoas oriundas de países de tradição hispânica e caribenha (Haiti, Cuba), além das do Oriente Médio e da África.

SERVIÇO: A emissão e entrega de passaporte, bem como o atendimento a estrangeiros passa a ser feito na sede da Polícia Federal, localizada à avenida Lauro Sodré, 2905 – Olaria, Porto Velho – RO.