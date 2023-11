Uma das áreas de maior demanda, a Assistência Social do município de Vilhena recebeu um importante apoio do senador Jaime Bagattoli (PL). No último mês, o parlamentar destinou nada menos do que R$ 1 milhão em recursos ao município.

“Vilhena é o maior município do Cone Sul e está entre aqueles com mais rápido crescimento no estado. Só isso já justifica o valor destinado para a Assistência Social que é sempre uma das primeiras áreas a demandar investimento quando a população aumenta”, justificou o senador.

Ao todo, o valor será usado na compra de veículos, materiais permanentes e ações diretas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Vilhena.

Somente nos primeiros meses de mandato, Jaime já destinou mais de R$ 21 milhões em emendas para quase metade dos municípios de Rondônia. Além de Vilhena, outros municípios do Cone Sul também foram contemplados nos últimos meses, como Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste.