FEIRÃO DE ANIVERSÁRIO 27 ANOS FIAT PSV Gerência, supervisão, chefias, consultores de vendas e colaboradores da concessionária FIAT PSV em Cacoal, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, se uniram e fizeram do FEIRÃO DE ANIVERSÁRIO dos 27 ANOS da PSV o maior sucesso de vendas de carros Novos, Semi Novos, Acessórios e Serviços no período último de 25 a 28. O evento também foi sucesso na concessionária FIAT PSV em Rolim de Moura.

CASA & DECORAÇÃO – BELEZA E REQUINTE Registrei o empresário OTÁVIO FOLI sócio proprietário da tradicional e elegante CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, em um dos inúmeros e modernos showrroms da maior loja de móveis e decoração de Rondônia, em moderno prédio de três andares. Com capacitada equipe de consultoras de vendas, o empreendimento oferece marcas de renome em móveis, decoração, tapetes, almofadas, cortinas sob medida, quadros, vasos, enfim tudo que se precisa para deixar qualquer ambiente mais lindo e confortável. SICOOB FRONTEIRAS Na agência da renomada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS em Cacoal/RO, estou com o presidente CARLOS BIAZI, o gerente geral EDVALDO RODRIGUE e o cooperado cirurgião-dentista, empresário e pecuarista MARCOS MARQUES. Fundada em 19 de setembro de 1999 em Cacoal, por iniciativa de 59 empreendedores locais, uma pequena cooperativa financeira. Hoje, o SICOOB FRONTEIRAS superou todas as expectativas iniciais e soma mais de 19 mil cooperados em três estados Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São 23 agências físicas e um ponto de atendimento virtual, por meio do aplicativo. Atualmente, o SICOOB FRONTEIRAS atua em 22 cidades e possui um plano de expansão para alcançar ainda mais municípios, possibilitando que cada vez mais brasileiros tenham acesso ao cooperativismo financeiro. IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE Atuando em parceria com o Centro Oncológico de Cacoal, a Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) mudou a realidade de toda a 2ª Macrorregião de Saúde do estado de Rondônia quando o assunto é prevenção e tratamento contra o câncer. Entidade sem fins lucrativos, a ASSDACO é responsável pela gestão do Hospital São Daniel Comboni, em Cacoal. Uma missão que une voluntários, sociedade civil, agentes públicos e profissionais altamente qualificados e respeitados. Entre esses profissionais, está a médica MÁRCIA OLIVEIRA, especializada em Oncologia Clínica pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Rio de Janeiro. “Em 2011 recebi o convite para vir conhecer o projeto da Oncologia em Cacoal, o Hospital São Daniel Comboni que ainda não estava em funcionamento. O convite foi feito por Olamir Rossini, que é médico radioterapeuta e que, em parceria na época com a Assdaco, foi responsável por montar, equipar toda a estrutura da quimioterapia e radioterapia do serviço para os trabalhos poderem ter início”, relembra a Dra. Márcia, que chegou em Cacoal no ano seguinte, em 2012.

“Hoje, o centro oferece o serviço de quimioterapia, que inclui outras formas de tratamento que chamamos de sistêmico, como imunoterapia, terapias alvo direcionadas e outras. Além disso, temos o serviço de radioterapia, com suas inovações como a técnica IMRT (Radioterapia de Intensidade Modulada), que será implantada em breve”, detalhou. Sobre o funcionamento do Centro de Oncologia, a Dra. Márcia explica que são prestados serviços tanto para o setor público, por meio do SUS, bem como são realizados atendimentos particulares e por meio de convênios.