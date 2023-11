Em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão, o Flamengo perdeu para o Santos por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (1), no Mané Garrincha, em Brasília. Pedro marcou o gol rubro-negro na partida.

O jogo

O Flamengo começou a partida tentando sair do seu campo de defesa na base da troca de passes, mas o Santos adiantava a marcação para roubar a bola e sair no contra-ataque. A primeira boa trama do ataque rubro-negro aconteceu aos 15’. Arrascaeta lançou para Pedro na área, ele dominou no peito e girou batendo para defesa de João Paulo.

Aos 20’, o Mengão abriu o marcador no Mané Garrincha! Arrascaeta cobrou escanteio na primeira trave, a zaga santista desviou para trás e Pedro, bem posicionado, completou para as redes: 1 a 0.

Em vantagem, o time rubro-negro seguiu no ataque em busca do segundo gol. Aos 26’, Ayrton Lucas recebeu na esquerda, cortou para o meio e soltou a bomba. A bola bateu na junção da trave com o travessão. Quase pintou um belo gol do lateral-esquerdo.

O Santos deixou tudo igual aos 32’. Nonato aproveitou o rebote na entrada da área e bateu cruzado sem chances para Rossi: 1 a 1. Nos minutos finais da primeira etapa, Gerson acabou levando o cartão vermelho por cotovelada em Furch.

No minuto seguinte após a expulsão, Luiz Araújo cruzou na área e Pedro cabeceou no canto, mas João Paulo salvou com as pontas dos dedos. As equipes foram para o intervalo com a igualdade no placar.

O técnico Tite voltou com três substituições para o segundo tempo. Matheuzinho, Victor Hugo e Gabi entraram nos lugares de Wesley, Luiz Araújo e Pedro, respectivamente. E logo no primeiro minuto, o Fla chegou com perigo. Arrascaeta deu passe de letra para Matheuzinho, que tentou o cruzamento para Bruno Henrique, mas João Paulo defendeu.

Apesar de estar com um homem a menos, o time rubro-negro conseguia manter a posse de bola no ataque, mas encontrava dificuldades no último passe. Aos 43’, o Santos marcou o segundo com Joaquim. O zagueiro recebeu na intermediária e soltou a bomba no canto de Rossi: 2 a 1. A partida terminou com vitória do time da Vila Belmiro.

Próximo compromisso

O Mais Querido volta a campo no domingo (5) para enfrentar o Fortaleza, às 16h, na Arena Castelão. O confronto é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Flamengo

Rossi; Wesley (Matheuzinho), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Cebolinha); Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta (Rodrigo Caio); Luiz Araújo (Victor Hugo), Bruno Henrique e Pedro (Gabi).

Técnico: Tite.

Santos

João Paulo; Lucas Braga (João Lucas), Joaquim, Messias e Kevyson; Rincón (Mendoza), Rodrigo Fernández (Dodi), Jean Lucas e Nonato (Maxi Silveira); Julio Furch (Lucas Lima) e Soteldo.

Técnico: Marcelo Fernandes.

Ficha técnica

Flamengo 2×1 Santos – 31ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília-DF

Data e hora: 01/11/2023 às 20h.

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS), Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG) e Jorge Eduardo Barnardi (RS).

Cartões amarelos: Gabi (FLA), Rodrigo Fernández (SAN), Lucas Braga (SAN) e Bruno Henrique (FLA).

Cartão vermelho: Gerson (FLA), Lucas Braga (SAN) e Bruno Henrique (FLA).

Gols: Pedro (20’1ºT), Nonato (32’1ºT) e Joaquim (43’2ºT).