O cenário rodeado de incertezas, causadas pelo movimento de alta dos juros no exterior e receios com o avanço da guerra no Oriente Médio, vai impedir que a atual sequência de baixas da taxa básica de juros seja tão efetiva como imaginado anteriormente.

Após o corte de 0,5 ponto percentual da taxa Selic, de 12,75% para 12,25% ao ano anunciado nesta quarta-feira (1º), a percepção do mercado financeiro é de que a taxa básica caia com a mesma intensidade mais cinco vezes, até atingir 9,75% ao ano, em junho de 2024.

Para os dois encontros seguintes do Copom (Comitê de Política Monetária), são esperadas quedas menores da Selic, de 0,25 ponto percentual, para 9,25% até o fim do ano. Até a semana passada, a expectativa era de que a taxa básica encerraria 2024 em 9% ao ano. As expectativas também elevam de 8,5% para 8,75% a estimativa de juros básicos ao fim de 2025.

“O ambiente externo mostra-se adverso, em função da elevação das taxas de juros de prazos mais longos nos Estados Unidos, da resiliência dos núcleos de inflação em níveis ainda elevados em diversos países e de novas tensões geopolíticas”, diz o comunicado que justifica o terceiro corte consecutivo da Selic.

Pedro Oliveira, tesoureiro do Paraná Banco Investimentos, classifica a recente reação do mercado financeiro sobre o ciclo de queda da taxa Selic como um reflexo da piora do ambiente internacional, com a curva de juros americana de dez anos no maior nível desde 2017 e avanço da guerra entre Israel e o Hamas.

“Se a taxa de juros americana continuar alta por muito tempo, a Selic pode não ter espaço para cair abaixo de 10% em um curto espaço de tempo. Outra situação no ambiente externo que deve ser destacada é o conflito geopolítico em Israel, que pode trazer volatilidade ao preço do barril de petróleo, além da aversão ao risco”, diz Oliveira.

Para Bruna Centeno, economista da Blue3 Investimentos, a manutenção da taxa de juros dos Estados Unidos em níveis elevados altera o cenário da taxa Selic, mesmo que os índices de inflação caminhem conforme as expectativas.

“Existe uma correlação externa [entre as taxas de juros] que pressiona a nossa curva de juros para que não seja observada uma fuga de capital. […] Se o investidor vê um movimento de queda da nossa taxa e alta da dos Estados Unidos, ele vai fazer essa análise [de risco], e nós sabemos que a economia deles é muito forte e capta uma preferência muito grande”, avalia ela.

Cenário fiscal

Além dos receios externos, os economistas citam a preocupação com o andamento das contas públicas como outro fator que pesa contra as quedas mais efetivas dos juros. “Com juros altos no longo prazo nas economias desenvolvidas, países emergentes, como o Brasil, serão muito mais pressionados a entregar responsabilidade fiscal para atrair fluxo de capitais”, diz Oliveira.

Pesa contra as reduções da taxa Selic a recente declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que a meta fiscal do país para 2024 “dificilmente” será zero e que não há interesse em “cortar investimentos prioritários” para atingir o objetivo definido pelo novo arcabouço fiscal.

Bruna Centeno reforça que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao ser questionado sobre a fala de Lula não evidenciou quais eram os planos para cumprir a meta. “Isso mostra uma crise institucional, porque coloca uma incredibilidade sobre o arcabouço aprovado e à própria autonomia do Haddad em conduzir essa política”, diz.

A preocupação com o andamento das contas públicas também foi abordada pelo comunicado do Copom. “Tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária, o Comitê reafirma a importância da firme persecução dessas metas”, afirmam os diretores da autoridade monetária.